Матип о матче с «Барсой»: «Все праздновали, а я сидел с Месси в маленькой комнате для допинг-тестов. Он был подавлен»

Защитник Жоэль Матип вспомнил победу над «Барселоной» (4:0) на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, которая позволила команде выйти в финал.

«После игры мы встали вместе около Копа и спели You’ll Never Walk Alone с фанатами. Это один из самых прекрасных моментов в моей карьере, может, на том же уровне, что дебют за «Шальке» в Мюнхене.

Я не думал ни о чем: парил в воздухе после того, как мы спели с фанатами. И когда я пришел в комнату, где нужно было сдать тест на допинг, там сидел довольно подавленный парень – .

Мы знали друг друг с поля, но это знакомство не работает так, что вы каждый день сидите в маленьком помещении и как будто пьете вместе кофе. Все праздновали, а я сидел в маленькой комнате с Месси», – рассказал Матип.

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