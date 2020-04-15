Экс-скаут «Локо» об интересе к Неймару в 2007 году: «Семин сказал: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 млн?!»

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Бывший скаут и руководитель селекционной службы московского «Локомотива» Виктор Тищенко рассказал о том, что в 2007 году «Локомотив» интересовался форвардом Неймаром, сейчас выступающим за «ПСЖ». 

«Мы были в Бразилии с еще одним селекционером «Локомотива» Фузайловым — шел чемпионат штата. А тут карнавал начался. И что-то в «Сантосе» случилось — то ли основные игроки на карнавал собрались, а их не отпустили, то ли еще какая-то причина — в общем конфликт.

Пришлось главному тренеру на матч выставить молодежь. Ребята – 16-18 лет. Восемь или девять человек. Среди них – Неймар, Гансо, Данило, Алекс Сандро

К Неймару мы сразу приценились. Сначала за него «Сантос» 5 миллионов просил. Я прилетел в Москву, сказал об этом Семину. Он: «Да ты что? За 16-летнего пацана 5 миллионов?!»

А через два месяца, когда я снова в Бразилии оказался, с Неймаром был переподписан контракт, и он стоил уже 15. И пошло-поехало», — рассказал Тищенко.

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