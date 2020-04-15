«Матч ТВ» покажет игру «Зенит» – «Спартак» сезона-2017/18. Начало – в 15:00

«Матч ТВ» покажет домашнюю игру «Зенита» Роберто Манчини против «Спартака» Массимо Карреры из сезона-2017/18
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этого матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.
РПЛ-2017/18
4-й тур
- Дата проведения
- 6 августа, 20.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 36 Кокорин, 2:0 – 45 Ерохин, 3:0 – 57 Кришито, 4:0 – 63 Кузяев, 4:1 – 71, пенальти Промес, 5:1 – 77, автогол Ребров.
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Зенит –
Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 76), Ерохин, Паредес, Шатов (Жирков, 80), Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.
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Спартак –
Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Зе Луиш, 57), Луис Адриано.
- Предупреждения:
- Джикия (27), Глушаков (34), Паредес (40), Комбаров (45), Фернандо (89), Терентьев (90).
- Удаления:
- Смольников (90), Луис Адриано (90).