«Матч ТВ» покажет игру «Зенит» – «Спартак» сезона-2017/18. Начало – в 15:00

Теги Спартак Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия Массимо Каррера Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» покажет домашнюю игру «Зенита» Роберто Манчини против «Спартака» Массимо Карреры из сезона-2017/18

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию этого матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.

РПЛ-2017/18

4-й тур

Зенит – Спартак 5:1 (2:0, 3:1)
Дата проведения
6 августа, 20.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 36 Кокорин, 2:0 – 45 Ерохин, 3:0 – 57 Кришито, 4:0 – 63 Кузяев, 4:1 – 71, пенальти Промес, 5:1 – 77, автогол Ребров.
ЗенитЛунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев (Терентьев, 76), Ерохин, Паредес, Шатов (Жирков, 80), Кокорин (Дзюба, 87), Дриусси.
СпартакРебров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Самедов (Пашалич, 72), Фернандо, Глушаков, Промес, Попов (Зе Луиш, 57), Луис Адриано.
Предупреждения:
Джикия (27), Глушаков (34), Паредес (40), Комбаров (45), Фернандо (89), Терентьев (90).
Удаления:
Смольников (90), Луис Адриано (90).

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