Во Франции досрочно завершат сезон. Премьер-министр Филипп объявит об этом сегодня

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Во Франции приняли решение о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса, сообщают L’Equipe и RMC Sport.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявит об этом во время своего выступления перед национальным собранием сегодня, 28 апреля.

Матчи Лиги 1 и Лиги 2 не возобновятся до августа, после чего должен начаться сезон-2020/21.

Федерация футбола Франции в следующем месяце обсудит итоги нынешнего сезона, расположение команд в чемпионатах, распределение в еврокубки, а также повышение в классе или вылет клубов.

УЕФА обязал европейские лиги до 25 мая подготовить план по возобновлению турниров

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