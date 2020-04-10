«Барселона» разрешила «Ювентусу» вести переговоры с Артуром

Полузащитник «Барселоны» Артур может покинуть клуб летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб разрешил вести переговоры напрямую с , чтобы убедить его присоединиться к команде.

«Ювентус» готовит щедрое предложение о трансфере Артура, поскольку ему не нужно будет платить большую зарплату.

Как сообщается, хотела продлить контракт с бразильцем, однако он попросил повысить ему зарплату, на что получил отказ, поскольку клуб находится в сложной экономической ситуации.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает трансфер Артура как часть сделки по переходу защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Также стало известно, что бразилец может перейти в итальянский клуб в обмен на хавбека Миралема Пьянича.

Срок действующего контракта Артура с «Барселоной» истекает в 2024 году.

В этом сезоне 23-летний бразилец провел за каталонский клуб 16 матчей в , забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.