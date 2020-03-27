Милнер о чемпионстве «Ман Сити» в 2012-м: «Если бы сняли фильм, вы бы cказали: «Чушь, это невозможно»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер вспомнил день, когда «Манчестер Сити» стал чемпионом в 2012 году.

В последнем туре сезона-2011/12 в концовке вырвал победу над КПР (3:2), обошел «Манчестер Юнайтед» и стал чемпионом. Милнер выступал за «Сити» в 2010-2015 годах.

«Восхитительно. Было много трансферов, и вот эта привлекательность перехода в «Ман Сити» должна была стать частью успеха будущего поколения.

Победа в Кубке Англии в предыдущем сезоне вселила в нас уверенность, что мы сможем выиграть титул.

Если бы кто-то снял фильм с таким концом, вы бы вышли и сказали: «Чушь, такого никогда не случится». Это было невероятно. Подобная победа в чемпионате запомнится надолго», – сказал Милнер.