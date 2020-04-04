Дзюба попал в топ-10 игроков Европы с истекающими контрактами по версии Football365

Сайт Football365.сom включил форварда «Зенита» в десятку лучших игроков в Европе, чьи контракты завершаются в конце июня 2020 года.

31-летний нападающий сборной России занял в рейтинге 7-е место.

1. Тома Менье («ПСЖ»)

2. Виллиан («Челси»)

3. Дрис Мертенс («Наполи»)

4. Эдинсон Кавани («ПСЖ»)

5. Райан Фрэйзер («Борнмут»)

6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)

7. Артем Дзюба («Зенит»)

8. Левен Курзава («ПСЖ»)

9. Чарлес Арангис («Байер»)

10. Давид Сильва («Манчестер Сити»)

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