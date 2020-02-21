Ахмедов о топ-3 игроков из СНГ за 10 лет: «Мхитарян, Жирков, Дзюба»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, выступавший ранее за «Анжи», поделился мнением о бывшем одноклубнике хавбеке «Зенита» Олеге Шатове и назвал тройку лучших игроков из СНГ за последние 10 лет.
— Самый сильный футболист, против которого играли?
— Де Брюйне.
— Самый сильный партнер?
— Виллиан.
— Самый талантливый, который так и не раскрылся в полной мере?
— Шатов. Я думал, он добьется намного большего. Ожидал от него большего.
— Самый сильный футболист СНГ на сегодня?
— Генрих Мхитарян.
— Тройка лучших футболистов из СНГ за последние 10 лет?
— Мхитарян, Жирков, Дзюба, – сказал Ахмедов.