Ахмедов о топ-3 игроков из СНГ за 10 лет: «Мхитарян, Жирков, Дзюба»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, выступавший ранее за «Анжи», поделился мнением о бывшем одноклубнике хавбеке Олеге Шатове и назвал тройку лучших игроков из СНГ за последние 10 лет.

— Самый сильный футболист, против которого играли?

— Де Брюйне.

— Самый сильный партнер?

— Виллиан.

— Самый талантливый, который так и не раскрылся в полной мере?

— Шатов. Я думал, он добьется намного большего. Ожидал от него большего.

— Самый сильный футболист СНГ на сегодня?

— Генрих Мхитарян.

— Тройка лучших футболистов из СНГ за последние 10 лет?

— Мхитарян, Жирков, Дзюба, – сказал Ахмедов.