Широков о Кокорине: «Что он выбирает? Деньги или поиграть в футбол в Европе?»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал ситуацию с будущим форварда , который сейчас выступает в «Сочи» на правах аренды.

– Можете предположить, где Кокорин окажется летом?

– Честно говоря, я не понял его слов в недавнем интервью. Мол, хочу в «Рому», но если «Зенит» мне предложит хорошие деньги, то я останусь.

Что он выбирает? Деньги или поиграть в футбол в Европе? Хотя в том же разговоре Александр замечает, что он не бедный человек... Тогда не ясно, какие у него стимулы.

– Кокорин заметил: «Если хорошо поговорим с Питером, то выберу «Зенит».

– Ну а что значит – «хорошо поговорим»? Можно и с «Ромой» хорошо поговорить, если у него действительно есть от нее предложение. Хотя бы на словах.

Честно говоря, не до конца понимаю футболистов, которые сначала заявляют, что хотят попробовать свои силы в Европе. Но вот если вы мне предложите отличные условия, я останусь. Кокорину, на мой взгляд, надо уже определиться, расставить приоритеты.

– Может быть, дело в том, что у него есть конкретное предложение от «Зенита» и информация об интересе «Ромы»?

– Вот про «Рому» я тоже не до конца понял. Это конкретный интерес или нет? По его словам, фигурируют три серьезных клуба, которые он не называет.

Мне всегда казалось, что если у футболиста есть вариант поиграть в топовой европейской команде, которая борется за медали, то, наверное, стоит попробовать. Заявления Кокорина, возможно, говорят о его амбициях.

– О том, что ему комфортнее будет в «Зените»?

– О том, что лучше там, где много с тебя не спрашивают. Наверное, так. Но я не знаю, как в целом интерпретировать его слова...

– Кокорин много пропустил, а потом играл только за «Сочи». Верите, что «Рома» может обратить на него внимание?

– Действительно человек год не играл. Провел четыре матча за . Где за ним могли следить? Хотя в футболе все возможно, – сказал Широков.

Кокорин (в футболке «Пацан сказал – пацан сделал») опять у Красавы: выдал инсайд про интерес итальянских топов и сказал, что не против вернуться в «Зенит»