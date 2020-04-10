Уткин о работе на канале: «В момент конфронтации с государством несерьезно обсуждать карьерный потенциал»

Журналист Василий Уткин высказался о продолжении карьеры комментатора и возможной работе на телеканале.

– Что бы вы изменили на , если бы были главным редактором?

– Примерно все. Там есть целая куча проблем. Но я не хочу об этом думать. Мне нравится мое положение вольного стрелка.

Я больше не хочу быть комментатором, я уже об этом говорил. Я закончил свою комментаторскую карьеру.

Чтобы возглавить хоть футбольный клуб, хоть телеканал, мне придется бросить большое дело, которым я сейчас занимаюсь. Даже если сложится такая возможность, это будет сложным и неоднозначным решением.

Сейчас, тем более в момент конфронтации с государством в области СМИ – Соловьев и есть государство в этой области – я думаю, что обсуждать всерьез карьерный потенциал просто несерьезно.

Со всеми остальными задачами я легко справляюсь, и мне это даже интереснее. Если вы когда-то были сами себе хозяином, это как в детстве, только по-взрослому, – сказал Уткин во время стрима на YouTube-канале.

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