Уткин о Самохвалове: «Обвинять «Локомотив» бессмысленно. Ответственность за смерть на пробежке не может нести никто, кроме самого игрока»

Журналист Василий Уткин высказался о смерти защитника «Казанки» .

– Почему «Локомотив» не помогает семье Иннокентия Самохвалова?

– Почему не помогает? Клуб собирается и намерен помогать. Было бы странно, если бы было наоборот.

Очень много непонятного в этой истории. Молодой человек умер во время пробежки. У него, как говорят, было не очень здоровое сердце. Говорят, что клуб об этом знал, и что он давал клубу расписку о том, что хочет заниматься футболом, делая это на свой страх и риск.

Я не знаю, есть ли эта расписка. Разные люди говорят по-разному: то есть, то нет, я просто не знаю. Я думаю, что ответственность за смерть футболиста вне соревновательного периода, на пробежке, не может нести никто, кроме него самого.

Так или иначе, сейчас гораздо важнее сочувствие, которое мы должны проявить. И, разумеется, по факту смерти молодого человека должна быть проведена проверка.

Должна быть выяснена причина его ухода из жизни. Должно быть понятно, чем и как он перегрузил свое сердце. Это важнейшие вопросы, и я надеюсь, что на них будет дан ответ.

Обвинять в его безвременном уходе из жизни «Локомотив», на мой взгляд, лишено всякого смысла. Потому что он не выполнял задание клуба, он не находился в клубе и как минимум месяц находился без медицинского контроля со стороны клуба. Поэтому эти обвинения я считаю бессмысленными.

В том, что касается того, что, может быть, не было проявлено достаточно заботы… Вы знаете, когда умирает 22-летний человек ни от инфекционного заболевания, ни от какой-то страшной напасти, ни от тяжелой травмы, а просто выходит пробежаться и умирает, то это всегда вызывает и должно вызывать вопросы. Это нельзя принимать как должное, – сказал Уткин на стриме на YouTube-канале.

Также во время стрима Уткин объявил о сборе денег для вдовы футболиста Анны Самохваловой.

Защитник «Казанки» умер на пробежке. У него были проблемы с сердцем, обследовался два раза в год

«Локомотив» окажет помощь семье умершего воспитанника клуба Самохвалова