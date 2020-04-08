Анатолий Бышовец: «Победы в России можно отнести к соревнованию расходов, а не к футболу. Не считаю их большим достижением»

Бывший тренер поделился мнением о российском футболе.

– Вы опытный тренер, но в вашей карьере есть недосказанность. После «Локомотива» полноценно вы не работали главным тренером. Почему?

– В нашем футболе есть система. Она просматривается во всем, и систему может победить только другая система. И порой человек по своим принципам не вписывается в ту или иную систему. Собственно говоря, мне неинтересно работать в нашем футболе и сегодня.

Если говорить честно, я не считаю большим достижением и победы в российском чемпионате. Ведь заложенные системно принципы побед у нас носят довольно условный характер. Можно сказать и жестче: победы у нас можно отнести к соревнованию расходов клубов, а не к футболу. У любой победы есть цена, поэтому у меня нет интереса работать в российском футболе.

Со временем понимаешь, что то, что было пороком в обществе раньше – сегодня стало нравственностью. Понравилось вам выражение? – сказал Бышовец.