Орлов о карантине: «Почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя?»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об отношении к карантину, введенному из-за коронавируса.

«Я стараюсь соблюдать режим самоизоляции. И мне это очень тяжело. Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без нее. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.

Я не понимаю, почему пожилым людям запретили дышать свежим воздухом? Почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя? Ведь без прогулок, без занятий физкультурой невозможно поддерживать здоровый образ жизни. Ведь всем известно, что движение — это жизнь!

Поэтому считаю, что надо дать людям возможность гулять на природе, заниматься физическими упражнениями, ездить на велосипеде. Только движение, только активность помогут поддерживать иммунитет и самочувствие на высоком уровне. Поэтому я с нетерпением жду, когда все эти запреты и ограничения отменят.

Я все равно живу футболом. Образ жизни не изменишь. Мне снятся профессиональные сны: то как будто я игрок, меня поставили в состав, а я никак не могу завязать шнурки на бутсах, то я комментатор, прихожу вести репортаж, а комментаторская кабина закрыта, и просыпаюсь в ужасе от этих кошмаров.

Мечтаю о том, чтобы как можно скорее снова начали играть в футбол. Пусть на первых порах даже без зрителей, ведь телевидение покажет матчи.

Если люди играют в футбол, то, значит, в стране наступила нормальная жизнь. Не зря ведь в блокадном Ленинграде играли в футбол. Это были духоподъемные матчи!» – сказал Орлов.