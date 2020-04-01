Креспо о Лаутаро: «Переходить в «Барсу» сейчас нет смысла. Ему надо еще года 3 поиграть в «Интере»

Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о возможном переходе нападающего Лаутаро Мартинеса в «Барселону».

– Что вы ему посоветуете? Остаться в «Интере» или попытать счастья в «Барселоне»?

– Я говорю ему, что он должен остаться в «Интере». Несомненно.

– Почему?

– Все просто. Он хорошо выступал в аргентинском «Расинге», пришел в «Интер» и сидел на скамейке запасных, будучи заменой Икарди, а затем был переведен в стартовый состав. Это его лишь первый сезон в основе, нет смысла менять все и отправляться в «Барселону». Ему нужно как минимум три года, чтобы завершить свой рост, а затем он может подумать о трансфере, – заявил Креспо.

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