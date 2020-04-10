Георгий Джикия: «Хотел бы поиграть в Европе, но меня никто не зовет»

Защитник рассказал о желании играть в европейском клубе.

«Хочу ли поиграть в Европе? В плане Европы я пока думал только о Евро-2020. Хотелось показать себя на этом чемпионате Европы. Было бы некорректно говорить, в какие команды хотел бы попасть.

Я хотел бы поиграть в Европе, но меня туда никто не зовет. А так я бы попробовал себя в европейском чемпионате. В какой стране? Мне более близок чемпионат Италии. И итальянская кухня!

Любимый защитник из чемпионата Италии – Кьеллини. У меня даже есть его футболка», – сказал Джикия Нобелю Арустамяну в прямом эфире в инстаграме.