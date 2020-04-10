🎧«Все потеряно, кроме чести». Заключительный эпизод подкаста про братьев Старостиных

Платформа для чтения Bookmate опубликовала заключительный эпизод подкаста «Люди гибнут за «Спартак». Это совместный проект Sports.ru и Bookmate.

Эпизод посвящен тому, как жил «Спартак» без братьев Старостиных, зарождению «спартаковского стиля» и неожиданному литературному контексту знаменитой фразы «все потеряно, кроме чести».

Бонус – разговор с американским историком Бобом Эдельманом о «Спартаке» и свободе.

Все эпизоды подкаста доступны на Bookmate, постепенно они появляются и на других подкаст-платформах, а также в ютубе. За публикацией можно следить в блоге «Люди гибнут за Спартак».