🎧Вышел новый эпизод подкаста «Люди гибнут за «Спартак». В нем – новые подробности о приговоре братьям Старостиным

Четвертый эпизод подкаста «Люди гибнут за «Спартак», который Sports.ru делает совместно с платформой для чтения Bookmate, стал доступен для прослушивания.

Это центральный эпизод всего подкаста – в нем идет речь о приговоре братьям Старостиным и приводятся отрывки из последних слов осужденных, которые были рассекречены совсем недавно.

Вот как описывает содержание эпизода один из авторов подкаста, историк, сотрудник Международного Мемориала Сергей Бондаренко: «Почему Старостины признались в своих преступлениях на суде и в чем именно они признались? ГУЛАГ как гигантская биржа труда, Старостины — тренеры «Динамо». Николай Старостин утверждает, что футбол «спас ему жизнь», но Василий Сталин считает иначе. Конец легенды и долгое возвращение в Москву».

Все эпизоды «Люди гибнут за «Спартак» доступны в Bookmate. Через 10 дней после первоначальной публикации они появляются в открытом доступе, в том числе в блоге на Sports.ru.