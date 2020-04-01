Александр Медведев: «На «Газпром Арене» можно развернуть госпиталь, если потребуется»

Гендиректор заявил, что клуб в случае необходимости готов предоставить «Газпром Арену» для временного размещения госпиталя во время пандемии коронавируса.

отличается тем, что у нее есть крыша, и температура там в любое время года положительная. Надеюсь, что дело до этого не дойдет, но если потребуется, стадион можно использовать для развертывания госпиталя.

Но пока город к нам еще не обращался с таким вопросом», – сказал Медведев.

По последним данным, в Санкт-Петербурге выявлено 1973 случая заражения (127 – за последние сутки). Скончались 11 человек.