«Реал» не рассматривает вариант с приобретением полузащитника Поля Погба.

Главный тренер мадридской команды по-прежнему хочет видеть в своей команде 26-летнего хавбека.

Однако позицию тренера не разделяет руководство . Боссы клуба считают неоправданными серьезные траты на футболиста, срок контракта которого истекает в 2021 году. При этом «МЮ» даже не назначал требуемую за француза сумму.

Вдобавок к этому руководство «Реала» полагает, что у Зидана появился молодой и прогрессирующий игрок на данной позиции – это 21-летний , ярко проявивший себя в первой половине сезона и закрепившийся в стартовом составе.

Зидан видит в Погба идеального исполнителя на позицию «бокс-ту-бокс», полагая, что его соотечественник обладает всеми необходимыми физическими данными и техникой для этой роли.

Ранее сообщалось, что зимой Погба попробует приобрести «Ювентус».