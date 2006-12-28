«Реал» сообщил Зидану, что не хочет покупать Погба. Клуб верит в прогресс Вальверде

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«Реал» не рассматривает вариант с приобретением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть в своей команде 26-летнего хавбека.

Однако позицию тренера не разделяет руководство «Реала». Боссы клуба считают неоправданными серьезные траты на футболиста, срок контракта которого истекает в 2021 году. При этом «МЮ» даже не назначал требуемую за француза сумму.

Вдобавок к этому руководство «Реала» полагает, что у Зидана появился молодой и прогрессирующий игрок на данной позиции – это 21-летний Федерико Вальверде, ярко проявивший себя в первой половине сезона и закрепившийся в стартовом составе.

Зидан видит в Погба идеального исполнителя на позицию «бокс-ту-бокс», полагая, что его соотечественник обладает всеми необходимыми физическими данными и техникой для этой роли.

Ранее сообщалось, что зимой Погба попробует приобрести «Ювентус».

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