Малафеев об 1:7 с Португалией в 2004-м: «Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все пропущенные мячи. Ничего не получалось»

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев вспомнил о поражении от Португалии (1:7) в отборе .

«13 октября 2004 года – кошмарный день в истории российского футбола. В Лиссабоне сборная проиграла Португалии со счетом 7:1.

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Что произошло? После победы над Люксембургом (4:0) мы прилетели в Португалию. Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания. Даже у меня поднялась температура, и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения.

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Перед матчем не было плохого предчувствия. Думал об игре и как остановить Роналду. Не остановили – он отметился двумя голами.

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Прошло 16 лет, а я до сих пор помню все пропущенные мячи. Это точно был «не день Бекхэма»: ничего не получалось.

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Я и Андрей Аршавин – единственные, кто тогда ответили на вопросы журналистов после матча, хотя говорить было нечего. Мне хотелось показать, что я не сломлен, не собираюсь отчаиваться или заканчивать карьеру.

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В самолете я снова и снова прокручивал в голове эпизоды матча и думал, что произошло. Сказалось физическое недомогание? Неправильно подготовился психологически? В какие моменты мог спасти команду? Может быть, это не наш уровень футбола?

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Даже вспомнил, как перед игрой Игорь Акинфеев померил мои перчатки. А у вратарей есть бзик, никому перчатки не давать. Неужели примета сбылась?

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В России через 2 дня «Зенит» должен был встретиться с «Рубином». В день матча Петржела сообщил, что я не буду играть: «Команде важно видеть уверенность вратаря, а ты надломлен». Не совсем был согласен, но решение принято.

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Если спросите, хотел бы я что-нибудь изменить, чтобы этого матча не было, отвечу: «Нет». Для меня это был огромный опыт, который помог добиться лучших результатов.

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Когда сталкиваешься с подобными испытаниями, понимаешь многие вещи: ты способен справиться с неприятностями, даже если кажется, что хуже не будет. Предрассудки мешают. Накручиваешь себя, и это отражается на психосоматике. Суеверия надо выбрасывать из головы. Все, что происходит – к лучшему. Если мыслишь позитивно, любое событие принесет полезный опыт для будущих достижений.

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Со временем понимаешь – самые тяжелые ситуации даны, чтобы сделать тебя сильнее», – написал Малафеев в инстаграме.