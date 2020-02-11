Дзюба о Малафееве: «С ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую»

Нападающий Артем Дзюба рассказал о своих отношениях с заместителем спортивного директора клуба .

В начале 2018 года у Дзюбы и Малафеева случился конфликт. Тогда функционер заявил форварду, что Дзюбу не отпустят в другой клуб для получения игровой практики перед чемпионатом мира 2018 года.

– Как быть с финансами в такое непростое время?

– Мне кажется, всегда выгодно вкладываться в недвижимость. Но своих секретов не расскажу.

– С Малафеевым советовался?

– Я с ним ничего общего не имею, иметь не хочу и никому не советую.

– Его бизнес процветает?

– Мне кажется, что нет, но точно не знаю, – заявил Дзюба в прямом эфире в инстаграме .