«Спартак» поздравил Карреру с 56-летием: «Buon Compleanno, Massimo!»

Сегодня бывшему главному тренеру исполняется 56 лет.

Красно-белые поздравили специалиста на итальянском языке.

«Buon Compleanno, Massimo! (С днем рождения, Массимо! – Sports.ru)», – говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

Итальянский специалист тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем клуб стал чемпионом Премьер-лиги в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России.

Buon Compleanno, Massimo! Экс-тренеру красно-белых Массимо Каррере сегодня исполняется 56 лет

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🥇 Чемпион России 2016/2017

🏆 Обладатель Суперкубка-2017

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Поздравляем Массимо с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере 🎉 pic.twitter.com/naRjaDDzYB — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 22, 2020

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