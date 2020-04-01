«Спартак» поздравил Карреру с 56-летием: «Buon Compleanno, Massimo!»

Теги Спартак премьер-лига Россия АЕК высшая лига Греция Массимо Каррера Футбол

Сегодня бывшему главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере исполняется 56 лет.

Красно-белые поздравили специалиста на итальянском языке.

«Buon Compleanno, Massimo! (С днем рождения, Массимо! – Sports.ru)», – говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

Итальянский специалист тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нем клуб стал чемпионом Премьер-лиги в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России.

Приключения Sports.ru в архиве ФСБ. Или как мы делали подкаст про основателей «Спартака»

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