Россия заняла 19-е место в мире по экспорту игроков в 2019 году. В топ-3 – Бразилия, Франция и Аргентина

Количество игравших за границей футболистов с российским гражданством в 2019 году составило 230 человек, что стало 19-м показателем в мире, сообщается в отчете центра спортивных исследований CIES Football Observatory.

Лидером по экспорту игроков стала Бразилия – 1600 футболистов, из которых 74,6% перешли в клубы высших дивизионов других стран.

В топ-10 также вошли Франция (1027), Аргентина (972), Англия (565), Испания (559), Сербия (521), Германия (480), Колумбия (467), Хорватия (446) и Нигерия (399).

Из стран бывшего СССР лучший показатель у Украины – 16-е место (250).

87,5% российских футболистов играли в высших дивизионах тех стран, куда они отправились. Больше всего россиян выступало в Армении – 48 игроков, в тройку также вошли Беларусь (30) и Казахстан (12).