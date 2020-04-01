Ромелу Лукаку: «23 из 25 игроков «Интера» заболели в январе. Все кашляли, но нас не проверяли на коронавирус»

Форвард рассказал, что большая часть команды заболела прошлой зимой.

«У нас была неделя выходных в декабре, мы вернулись к тренировкам. Клянусь, 23 из 25 игроков заболели. Я не шучу.

(В январе) Мы играли с , и примерно через 25 минут матча один из наших защитников (Милан Шкриньяр – прим. Sports.ru) покинул поле. Он не мог продолжать и почти упал в обморок.

Все кашляли, у них был жар. Когда я разминался, мне было намного жарче, чем обычно. У меня годами не было лихорадки.

После игры был запланированный ужин с гостями из Puma, но я поблагодарил их и отправился спать. В то время мы не проходили тесты на коронавирус, поэтому никогда не узнаем наверняка», – заявил Лукаку.