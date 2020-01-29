Алаба хочет играть в Ла Лиге. Им интересуется «Реал»

Будущее защитника «Баварии» Давида Алабы остается неопределенным.
У австрийца нет соглашения с мюнхенским клубом по новому контракту, срок действующего истекает в июне 2021 года.
Алаба хотел бы новый контракт с увеличением зарплаты, но из-за ситуации с коронавирусом «Бавария» не сможет предложить существенное увеличение оклада.
Как ранее сообщалось, Алаба отказался от перехода в «Манчестер Сити», его предлагали в обмен на Лероя Сане.
По данным Kicker, австриец предпочитает Ла Лигу чемпионату Англии. В Испании Алабой интересуется «Реал».