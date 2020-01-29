Алаба хочет играть в Ла Лиге. Им интересуется «Реал»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Давид Алаба коронавирус Футбол

Будущее защитника «Баварии» Давида Алабы остается неопределенным.

У австрийца нет соглашения с мюнхенским клубом по новому контракту, срок действующего истекает в июне 2021 года.

Алаба хотел бы новый контракт с увеличением зарплаты, но из-за ситуации с коронавирусом «Бавария» не сможет предложить существенное увеличение оклада. 

Как ранее сообщалось, Алаба отказался от перехода в «Манчестер Сити», его предлагали в обмен на Лероя Сане.

По данным Kicker, австриец предпочитает Ла Лигу чемпионату Англии. В Испании Алабой интересуется «Реал»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья