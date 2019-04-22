Сеск Фабрегас: «Уверен, что Месси завершит карьеру в «Барсе». Он всегда этого хотел»

Теги Монако Франсеск Фабрегас Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас считает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси завершит карьеру в каталонском клубе.

«Я общаюсь с Месси, и он всегда хотел закончить карьеру в «Барселоне». В клубе может произойти тысяча вещей, но я полностью уверен, что Месси завершит карьеру в «Барсе», – сказал Фабрегас в интервью Cadena Cope.

Напомним, срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. На фоне ряда конфликтов в «Барсе» появлялась информация о том, что Месси может покинуть клуб.

Кризис в «Барсе»: Бартомеу выгнал преемника, треть совета директоров ушла в отставку, из-за гигантских зарплат у клуба проблемы

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья