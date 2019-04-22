Сеск Фабрегас: «Уверен, что Месси завершит карьеру в «Барсе». Он всегда этого хотел»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас считает, что нападающий «Барселоны» завершит карьеру в каталонском клубе.

«Я общаюсь с Месси, и он всегда хотел закончить карьеру в «Барселоне». В клубе может произойти тысяча вещей, но я полностью уверен, что Месси завершит карьеру в «Барсе», – сказал Фабрегас в интервью Cadena Cope.

Напомним, срок действующего контракта Месси с «Барселоной» истекает в июне 2021 года. На фоне ряда конфликтов в «Барсе» появлялась информация о том, что Месси может покинуть клуб.

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