Яшин, Роналду, Пике, Мальдини и ван Бастен вошли в сборную Европы всех времен по версии Блаттера

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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер составил символическую сборную из лучших футболистов Европы всех времен в честь 60-летия с момента проведения первого чемпионата континента.

Вратарь: Лев Яшин (Россия).

Защитники: Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Жерар Пике (Испания).

Полузащитники: Йохан Кройфф (Нидерланды), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия).

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия), Марко ван Бастен (Нидерланды).

Тренер: Висенте Дель Боске (Испания).

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