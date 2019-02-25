Плетикоса о «Спартаке: «Каррера заслужил остаться. Вокруг него надо было строить более сильную команду»

Бывший голкипер Стипе Плетикоса поделился мнением о состоянии клуба.

– Следите ли за «Спартаком» в последнее время?

– К сожалению, не смотрю матчи, потому что в Хорватии последние два года не показывают РПЛ. Я пробовал узнать почему, но мне сказали, что права очень дорогие.

Приходится смотреть через интернет, но это тяжело. Читаю в СМИ, что происходит, слежу через инстаграм.

Плохо, что после первого за 16 лет чемпионства «Спартак» не стал сильнее – ни игроки, ни менеджеры, ни администрация.

Жаль, что произошла ситуация с . До сих пор думаю, что он заслужил остаться, вокруг него надо было строить более сильную команду.

Надеюсь, все исправится и мы снова увидим тот «Спартак», каким он должен быть. Но сейчас красно-белые могут один матч провести хорошо, а второй провалить, потому что психология потеряна.

Менталитет формируется, когда постоянно побеждаешь то в кубке, то в чемпионате.

Тогда будут приходить игроки, которые не станут расслабляться на тренировках и уж тем более в матчах, – сказал Плетикоса.

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