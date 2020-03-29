Радимов о фанатах «Спартака»: «До смерти стоят за Шюррле, но Глушакова и Комбарова готовы с дерьмом сожрать. Кто больше сделал для клуба?»

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Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об отношении болельщиков «Спартака» к хавбеку Андре Шюррле, экс-полузащитнику клуба Денису Глушакову и бывшему защитнику москвичей Дмитрию Комбарову.

«Вопрос в болельщиках, которые до смерти стоят на защите Шюррле, который подышал воздухом тут!

И вспомните Глушакова и Комбарова, которых сожрать готовы с дерьмом!

И кто больше сделал для клуба?» – написал Радимов в твиттере.

Владислав Радимов: «Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, присмотритесь к Марадоне?»

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