Радимов о фанатах «Спартака»: «До смерти стоят за Шюррле, но Глушакова и Комбарова готовы с дерьмом сожрать. Кто больше сделал для клуба?»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался об отношении болельщиков к хавбеку Андре Шюррле, экс-полузащитнику клуба Денису Глушакову и бывшему защитнику москвичей Дмитрию Комбарову.

«Вопрос в болельщиках, которые до смерти стоят на защите Шюррле, который подышал воздухом тут!

И вспомните Глушакова и Комбарова, которых сожрать готовы с дерьмом!

И кто больше сделал для клуба?» – написал Радимов в твиттере.

Владислав Радимов: «Спартачи, как же теперь без Шюррле? Может, присмотритесь к Марадоне?»