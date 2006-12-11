Опция выкупа Лаутаро за 111 млн евро будет действовать две недели в июле. Он впечатлил боссов «Барсы»

Стало известно, в течение какого периода будет действовать клаусула в контракте форварда Лаутаро Мартинеса.

Отмечается, что пункт о сумме отступных (111 миллионов евро) активируется первого июля и будет действовать две недели. В течение остального времени, в том числе и зимнего трансферного окна, для приобретения аргентинца клубам придется вступать в переговоры с «Интером».

К игроку проявляет интерес . Лаутаро впечатлил руководителей каталонского клуба своей игрой в очном противостоянии в Лиге чемпионов несмотря на то, что не забил.

Мартинес пришел в «Интер» дублером Икарди, а теперь говорят, что он сильнее Агуэро, Тевеса и Игуаина

Вальверде обыграл «Интер» вторым составом. Перешел на 3 защитника и сделал эффективные замены

Бонусы, страховка ставок и другие подарки букмекеров – можно ли их отыграть?