Куртуа собрал идеального вратаря: отражение ударов – Облак, игра ногами – тер Стеген, выходы – сам Тибо

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в интервью Futbolemotion в инстаграме составил идеального вратаря по нескольким качествам.
Игра на выходах на втором этаже
«Я. Большинство вратарей выносит мяч или не выходит из ворот. В Бельгии много работают над выходами из ворот, учат забирать мяч. Насколько я знаю, в Испании чаще выносят кулаками, а не забирают. Есть разница.
Такая игра – результат уверенности и понимания того, на что ты способен. В элите можно оказаться, только если ты уверен в себе».
Отражение ударов
«Облак. Он очень хорошо с этим справляется. И тер Стеген. Я видел, как они фиксируют довольно сложные мячи, которые иногда отскакивают».
Ловкость
«Синан Болат из «Антверпена», мы с ним играли за «Генк». Никогда не видел такой скорости и мобильности. По телевизору он выглядит не так хорошо, как на ежедневных тренировках».
Игра ногами
«Довольно просто. Сейчас это тер Стеген. Меня также удивил Алекс Ремиро из «Сосьедада».
Выходы один на один
«Я считаю, что я в этом довольно силен. Алиссон тоже очень хорош. Мне нравится тер Стеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы».
Психология
«Трудно говорить о других вратарях, поэтому поставлю себя. Я уверен, что любой вратарь, выступающий на высшем уровне, должен быть силен ментально, потому что все ошибаются», – сказал Куртуа.