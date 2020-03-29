Куртуа собрал идеального вратаря: отражение ударов – Облак, игра ногами – тер Стеген, выходы – сам Тибо

Вратарь Тибо Куртуа в интервью Futbolemotion в инстаграме составил идеального вратаря по нескольким качествам.

Игра на выходах на втором этаже

«Я. Большинство вратарей выносит мяч или не выходит из ворот. В Бельгии много работают над выходами из ворот, учат забирать мяч. Насколько я знаю, в Испании чаще выносят кулаками, а не забирают. Есть разница.

Такая игра – результат уверенности и понимания того, на что ты способен. В элите можно оказаться, только если ты уверен в себе».

Отражение ударов

«Облак. Он очень хорошо с этим справляется. И тер Стеген. Я видел, как они фиксируют довольно сложные мячи, которые иногда отскакивают».

Ловкость

«Синан Болат из , мы с ним играли за «Генк». Никогда не видел такой скорости и мобильности. По телевизору он выглядит не так хорошо, как на ежедневных тренировках».

Игра ногами

«Довольно просто. Сейчас это тер Стеген. Меня также удивил Алекс Ремиро из .

Выходы один на один

«Я считаю, что я в этом довольно силен. Алиссон тоже очень хорош. Мне нравится тер Стеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы».

Психология

«Трудно говорить о других вратарях, поэтому поставлю себя. Я уверен, что любой вратарь, выступающий на высшем уровне, должен быть силен ментально, потому что все ошибаются», – сказал Куртуа.