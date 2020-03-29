Карим Бензема: «Хочу продолжить творить историю в «Реале», лучшем клубе мира»

Нападающий Карим Бензема в интервью клубному телевидению «Лиона» рассказал, что может завершить карьеру во французском клубе.

«Благодаря «Лиону» я стал тем, кто я есть. Что касается возвращения, то сейчас неподходящий момент. Я хочу продолжить творить историю в «Реале», лучшем клубе мира.

Но кто знает, что будет после? Закончить карьеру в «Лионе»? Почему нет?» – сказал Бензема.

Француз перешел в «Реал» из в 2009 году. С тех пор он забил за мадридский клуб 241 гол во всех турнирах.

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