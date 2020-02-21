«Сельта» Смолова снизила зарплаты игрокам и тренерам

сообщила о сокращении зарплат.

Клуб согласовал с членами тренерского и медицинского штабов, футболистами и руководителями условия снижения окладов на фоне пандемии .

Процент от зарплаты при этом не уточняется. За испанскую команду на правах аренды из «Локомотива» выступает нападающий .

Ранее стало известно, что 30-летний форвард, получавший в РПЛ 3 млн евро в год, при переходе в «Сельту» согласился на 30-процентное понижение зарплаты.

Российский футболист на этой неделе вернулся в Россию из Испании.