«Сельта» Смолова снизила зарплаты игрокам и тренерам

«Сельта» сообщила о сокращении зарплат.
Клуб согласовал с членами тренерского и медицинского штабов, футболистами и руководителями условия снижения окладов на фоне пандемии коронавируса.
Процент от зарплаты при этом не уточняется. За испанскую команду на правах аренды из «Локомотива» выступает нападающий Федор Смолов.
Ранее стало известно, что 30-летний форвард, получавший в РПЛ 3 млн евро в год, при переходе в «Сельту» согласился на 30-процентное понижение зарплаты.
Российский футболист на этой неделе вернулся в Россию из Испании.