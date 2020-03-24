Аршавин про Уткина и Соловьева: «Два талантливых и остроумных человека, но Соловьев в проигрышной позиции»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал конфликт между Василием Уткиным и ведущим канала «Россия 1» .

– Битву Василия Уткина с Владимиром Соловьевым видел?

– Да, конечно. Я скорее на Васиной стороне.

На мой взгляд, оба талантливых, умных человека, просто в данной ситуации Соловьев хоть и в сильной позиции глобально находится, но в баттле с Уткиным он в проигрышной позиции, на мой взгляд.

А то, что это два талантливых, остроумных и образованных человека, мне кажется, не обсуждается, – сказал Аршавин.

Уткин о баттле с Соловьевым: «Разумеется, я не рассчитывал, что он состоится»

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