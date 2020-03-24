«Бавария» оштрафует Комана. Он приехал на тренировку на McLaren, а не на клубной Audi

Теги Бавария бундеслига Германия бизнес Кингсли Коман Футбол

«Бавария» оштрафует полузащитника Кингсли Комана за нарушение внутрикомандных правил по использованию автомобилей. 

Мюнхенцы сотрудничают с немецким производителем автомобилей Audi.

23-летний французский футболист приехал на тренировку не на предоставленной ему компанией машине, а на McLaren. 

«Я хотел бы извиниться перед клубом и Audi за то, что не приехал на тренировку на предоставленной мне машине.

Причиной было то, что на моей Audi сломалось зеркало. Тем не менее я допустил ошибку», – заявил Коман. 

В сезоне Бундеслиги он провел 15 матчей, забив 2 гола. 

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