Мазиньо: «Неймар – естественная замена для Месси. Только он может его заменить»

Мазиньо, отец воспитанников «Барселоны» Тиаго Алькантары и Рафиньи, поделился мнением о роли, которую форвард «ПСЖ» может сыграть в каталонском клубе.

«Если завтра Неймар сможет вернуться в «Барселону», они будут довольны. Это естественная замена для Месси. Это единственный игрок в мире, который способен его заменить.

Рафинья и Тиаго взволнованы. Тиаго проводит седьмой год в Мюнхене, а Рафа сейчас в Виго. Если завтра им нужно будет вернуться в «Барселону», то это произойдет. Но никогда нельзя сказать точно», – сказал Мазиньо.

Неймар выступал за «Барселону» вместе с Месси с 2013 по 2017 год. В нынешнем сезоне бразилец провел за 15 матчей в Лиге 1, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач.

Месси сыграл за «Барсу» в 22 играх, отличился 19 раз и сделал 12 результативных передач.