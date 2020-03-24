Александр Кержаков: «Не хочу лезть в политику. Я нейтрален. Голос за Шнура? Я столько не выпью»

Бывший нападающий «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России рассказал о своем отношении к политике.

– Смотрите. Есть прямо большие вопросы к государству, они копятся лет 20, но когда выборы, вы идете доверенным лицом к президенту [Владимиру Путину]. Почему?

– Я был в 2012 году. Больше меня не позвали.

– А если бы позвали в 2018-м?

– Не хочу лезть в политику. Я бы не лез. Я нейтрален. Хочу заниматься своей профессиональной деятельностью.

Я лишь высказываю пожелания и мнения о том, чего бы хотелось в нашей стране. Ни за кого бы не голосовал, не поддерживал бы.

– А почему так? Немного разочаровались в человеке?

– Да я когда играл в футбол, не особо в это углублялся, да я и сейчас стараюсь в это не углубляться. Я не хочу кого-то поддерживать, потому что я в этом не разбираюсь. Я это понял и осознал.

Не могу поддерживать людей, которые хотят вступить во власть, быть президентом, потому что я в этом не разбираюсь и не знаю, что будет.

Как это можно сделать? Если бы человек сказал: «Я дам денег, и никогда у нас не будет больных детей, а если будут появляться, мы сделаем все, чтобы операции были оплачены, чтобы родители не переживали». Вот за такого бы человека я голосовал. Но таких нет.

– Кстати, за Шнура [Сергея Шнурова] бы проголосовали?

– Я столько не выпью. Он же предлагает напиваться, и тогда он пойдет в президенты, – сказал Кержаков в прямом эфире инстаграма Sports.ru.

Александр Кержаков: «Если государство призывает к карантину, то должно компенсировать все затраты»

Кержаков о России: «Кто-то не может купить куртку и пенал. Это ненормально. Хочу, чтобы у всех были равные условия»

Мы разыгрываем PS4, GoPro и еще кучу призов в Fantasy. Одного победителя выберем рандомно!