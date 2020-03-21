Денис Казанский о ютубе: «Решили похороны Брежнева посмотреть. Был слух, что Леонида Ильича уронили. Видео идет два часа»

Комментатор Денис Казанский рассказал, что смотрит по телевидению.

— Что, кроме «Что? Где? Когда?», не пропускаешь по ТВ?

— Не могу сказать, что вот прямо фанат «ЧГК». Настоящие фанаты знают биографию игроков, кто где работает, кто с кем сошелся и развелся. А я скорее любитель. Это программа моего детства: гонг, черный ящик, музыкальная пауза, смокинги и волчок — дикий восторг.

А если про свободное время у ящика, то если попадаю, смотрю «Международную пилораму». Если в субботу есть возможность, то это надо видеть. Понять механизм юмора в передачах такого формата. Это же паноптикум.

Смотрю . Ну а как? Да вот начать с футбольных архивов. Сейчас как раз пересматриваю отборочный матч Евро-88 Франция — СССР. До того — полуфинал, где мы обыграли Италию 2:0. Совсем другими глазами смотрю старый хоккей: допустим, чемпионат мира 1970-го или североамериканское турне советских команд начала 90-х — дико круто ведь.

Опять же, архивы: это ж кайф особенный пересмотреть «Будильник» 1985 года, «Утренняя почта», «Служу Советскому союзу» и другие. Они же все в линейку выстраивались по воскресеньям и шли подряд.

А как-то с приятелями решили посмотреть похороны Брежнева. Был слух, что Леонида Ильича уронили, когда укладывали на Красной площади, решили уточнить.

Оказывается, в ютубе лежит два часа телетрансляции — интересно с точки зрения ТВ, как это снято. Да там столько деталей сумасшедших! Это же главное телевизионное событие того времени.

Дальше завелись и не останавливались: Черненко, Устинов, Андропов потоком же умирали, и с каждым годом — редактирование трансляций. Ну, ощущение, что не уронили Ильича. Лямка поехала, да, но это совпало с оружейным салютом, – сказал Казанский.

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