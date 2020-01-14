«Краснодар» хотел арендовать Мертенса и Педро зимой. Клубу предлагали Зиньковского

«Краснодар» хотел арендовать хавбека «Челси» Педро и нападающего «Наполи» Дриса Мертенса в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Сегодня первый матч в году провел «Краснодар». «Уфу» победили 2:0, но у Мурада Мусаева огромные проблемы с составом: десять игроков основной обоймы выбыли из-за травм или продолжают восстановление. В центре обороны вышли дебютант Сорокин и не игравший на этой позиции Кайо. Впервые появился в старте свой воспитанник Черников.

Зимой «Краснодар» был достаточно целеустремлен на трансферном рынке. Рассматривались в основном варианты с арендами — со следующего сезона вступает в силу новый лимит, и «Краснодар» это учитывает. Плюс на лето запланирован большой зарубежный трансфер в группу атаки.

Как бы фантастически это ни звучало, «Краснодар» зимой рассматривал варианты аренды Педро из «Челси» и Дриса Мертенса из «Наполи». У обоих шаткое положение в своих клубах: на Педро в Лондоне не рассчитывают, бельгиец не подписывает новый контракт. Обе сделки дальше предварительных переговоров и консультаций не двинулись, но сам «Краснодар» всерьез рассматривал эти возможности.

Также под конец окна клубу агенты активно предлагали Зиньковского из «Крыльев Советов». Но «Краснодар» хочет опираться на своих воспитанников, если говорить о российских молодых игроках», – написал Арустамян.