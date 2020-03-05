Тренер «Зенита» Оливейра: «Если бы нас досрочно признали чемпионами, пошли бы разговоры о незаслуженном успехе»

Тренер Вильям Оливейра поделился мнением о вариантах завершения сезона РПЛ, прерванного из-за коронавируса.

– Говорят, доигрывать чемпионат придется без болельщиков. Это может стать проблемой для «Зенита», самой посещаемой команды лиги?

– Это самая больная тема. Мы играем для болельщиков, в Петербурге на стадион ходит много народу.

Если решат проводить матчи без зрителей, будет неприятно выходить при пустых трибунах. С другой стороны, люди получат возможность посмотреть футбол хотя бы по телевизору.

– Пару недель назад много говорили о том, что чемпионат досрочно прекратят, а его итоги аннулируют. Обидно было слушать такие разговоры?

– Это все слухи. Мы хотим пройти этот путь до конца. У нас есть отрыв, но впереди еще 8 матчей. Если бы сезон завершили досрочно и признали нас чемпионами, то пошли бы разговоры, что это незаслуженный успех.

Если у нас будет возможность доиграть, мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами, – сказал Оливейра.

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