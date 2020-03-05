Черчесов о том, почему российские игроки не едут в Европу: «Финансовые возможности 90-х не сравнить с сегодняшними»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением, почему российские футболисты редко уезжают играть в европейские клубы.

– Перед эпидемией одна из самых громких новостей – гол Смолова мадридскому . Вы сами играли в Бундеслиге, многие партнеры по и сборной выступали в Италии, Франции, Испании, Португалии. Почему сегодня «наш человек» в или «Сельте» – большая редкость?

– Вспомните, на каких «огородах» мы играли в 90-х в чемпионате России. Разве можно те убитые поля сравнить с нынешними великолепными стадионами в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Сочи и Грозном – небо и земля.

Да и финансовые возможности тех лет не идут ни в какое сравнение с сегодняшними футбольными контрактами. И по-житейски было понятно стремление футболистов уехать за рубеж.

Только одного желания мало, самое главное – класс футболиста и его конкурентоспособность в Европе. Все определяет уровень игрока.

– Что вы думаете по поводу экономики, которая на глазах рушится в мире, – насколько глобально это затронет футбол?

– На наших глазах было несколько кризисов, но потихонечку все вставало на свои места. Я бы сейчас не опережал события, тем более я не финансист.

Сначала должна закончиться эпидемия, тогда клубы и федерации реально смогут подсчитать убытки. И более очевидным станет масштаб бедствия, – сказал Черчесов.

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