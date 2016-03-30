Игорь Рабинер: «Сейчас Романцева в 35 лет в «Спартаке» сожрали бы, как Аленичева»

Журналист Игорь Рабинер рассказал Sports.ru, в чем ошибся в отношении экс-тренера Дмитрия Аленичева.

«Николай Петрович [Старостин] что-то в Романцеве почувствовал. В чем была моя ошибка, когда я поддерживал вариант назначения Аленичева? Я же проводил эту аналогию с Романцевым, но не просчитал, что за Романцевым была мощная спина в виде Старостина.

Если бы сейчас Романцев пришел в 35 лет в «Спартак», его точно так же сожрали и перемололи бы, как это сделали с Аленичевым. Николай Петрович сказал: «Работай спокойно, твори и ни о чем не думай. Все остальные вопросы на мне», – заявил Рабинер.

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