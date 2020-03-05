Черданцев о стадионах: «Из говна должна быть куда-то дорога. Если вместо большой арены будет туалет, в нем все и останутся»

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о строительстве футбольных стадионов в ущерб развитию социальной инфраструктуры.

– Я была на дебатах перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Девушка, которая отвечала за образование, говорила: «Извините, у нас в школе туалет на улице, а вы строите тут за много миллионов долларов стадионы. Может, мы сначала эти проблемы решим?»

– Маш, на самом деле, знаешь, руководить тяжело, болтать гораздо легче. Здесь можно одно возразить: если не будет большого стадиона, а будет туалет большой, то из этого туалета вряд ли будет путь куда-то, понимаешь? Там все в туалете в этом и останутся. А стадион – это все-таки некая цель, куда можно прийти, есть конечная цель, к которой можно двигаться. У тебя есть стимул попасть на этот стадион, стать профессиональным спортсменом.

Да, конечно, ты можешь вложить деньги в инфраструктуру, в детский спорт, хорошо. Но куда оттуда дети пойдут? Где они будут играть, во что они будут играть?

Я тебе расскажу про Иркутск. Я несколько лет назад общался там с директором футбольной школы. Расскажите, говорю, какая у вас самая главная проблема, давайте я президенту РФС расскажу, может, вам чем-то помогут.

Он говорит: «Да вы понимаете, на самом деле, у нас все хорошо. У нас есть команды, мы играем, инвентарь есть, полей, конечно, не хватает, но это наша общая проблема». Но самая главная знаешь в чем сложность? В том, что не с кем играть, потому что регион отдаленный и приходится вариться в собственном соку. И нет большой команды в регионе, вокруг которой была бы какая-то жизнь, чтобы у детей был стимул.

Я иду в этом команду не для того, чтобы попасть в ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив», а для начала хотя бы попасть в команду мастеров моего города. А если в вашем городе нет команды мастеров, нет стадиона, на котором эта команда играет, пусть там первого дивизиона... Дальнейший рост должен с чего-то начаться. Не бывает так, что ты начал и в 16 лет попал из отдаленного округа сразу в большую команду.

– Ну комментарии такие, что люди в стране в говне живут, а ты хочешь прийти куда-то со своим стадионом.

– Пусть хотя бы будет стадион. Если не будет стадиона, останется, как там пишут, только говно. Из говна должна быть куда-то дорога, понимаете? И эта дорога должна быть осязаема, ее должно быть видно, – сказал Черданцев в прямом эфире в инстаграме Марии Командной.

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