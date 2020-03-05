Переговоры между Нойером и «Баварией» приостановлены. Вратарь хочет контракт до 2025-го с зарплатой 20+ млн евро

Переговоры между «Баварией» и вратарем затягиваются.

Как сообщает kicker, стороны далеки от взаимопонимания по вопросу нового соглашения. Напомним, «Бавария» хочет продлить контракт с Нойером до 2023 года, а голкипер настаивает на соглашении до 2025 года. При этом он хочет зарабатывать более 20 млн евро в год.

По информации источника, сторона Нойера недовольна тем, что требования немца по зарплате были преданы огласке. Отмечается, что доверие между вратарем и «Баварией» пошатнулось.

Стороны уже не так сильно хотят вести дальнейшие переговоры, они были приостановлены. Как сообщается, для того чтобы прийти к финальному решению, сторонам могут потребоваться недели и месяцы.

В этом сезоне Нойер провел за «Баварию» 25 матчей в Бундеслиге. 10 из них – на ноль.