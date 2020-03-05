Джейми Реднапп о Кейне: «Золотые бутсы» – это прекрасно, но Харри хочет бороться за трофеи»

Экс-полузащитник сборной Англии Джейми Реднапп поделился мыслями о будущем форварда Харри Кейна.

«Золотые бутсы» – это прекрасно, ему нравится получать множество индивидуальных наград, но Харри захочет выиграть трофеи со своей командой.

Если он не почувствует, что «Тоттенхэм» достаточно прогрессирует, Кейн не будет предпринимать отчаянные шаги, но захочет рассмотреть другие варианты. Потрясающий стадион, отличные фанаты – все это хорошо, но он хочет видеть, как «Тоттенхэм» борется за крупные трофеи.

Есть клубы, как , которые будут рады заполучить Кейна. Это невероятный игрок и действительно хороший парень, которого хочется видеть в своей раздевалке», – заявил Реднапп.

«МЮ» намерен купить Кейна несмотря на то, что «Тоттенхэм» не хочет отдавать его клубам из АПЛ