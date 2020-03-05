«Реал» рассматривает Канте и Сумаре помимо Камавинга. За игроком «Лилля» следит «Ливерпуль»

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«Реал» изучает и другие варианты с приобретением опорного полузащитника, помимо Эдуардо Камавинга из «Ренна».

17-летний игрок остается приоритетным вариантом для «Мадрида», однако есть и другие кандидатуры: в частности, Бубакари Сумаре из «Лилля» и Нголо Канте из «Челси».

Стоит отметить, что все три игрока рассматриваются в качестве подмены Каземиро. Для главного тренера «Реала» Зинедина Зидана его позиция остается стопроцентной.

«Челси» может задуматься о продаже Канте, но стартовая цена – 80 миллионов евро. Что касается Сумаре, он по стилю ближе к Полю Погба, сделка по приобретению 21-летнего игрока оценивается в 24,5 млн евро, он может стать самым дешевым вариантом.

Стоит отметить, что за Сумаре также следит «Ливерпуль», который всерьез на него нацелился. Игрок очень нравится главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

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