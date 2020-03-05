«Реал» рассматривает Канте и Сумаре помимо Камавинга. За игроком «Лилля» следит «Ливерпуль»

изучает и другие варианты с приобретением опорного полузащитника, помимо Эдуардо Камавинга из .

17-летний игрок остается приоритетным вариантом для «Мадрида», однако есть и другие кандидатуры: в частности, Бубакари Сумаре из «Лилля» и Нголо Канте из .

Стоит отметить, что все три игрока рассматриваются в качестве подмены Каземиро. Для главного тренера «Реала» его позиция остается стопроцентной.

может задуматься о продаже Канте, но стартовая цена – 80 миллионов евро. Что касается Сумаре, он по стилю ближе к Полю Погба, сделка по приобретению 21-летнего игрока оценивается в 24,5 млн евро, он может стать самым дешевым вариантом.

Стоит отметить, что за Сумаре также следит , который всерьез на него нацелился. Игрок очень нравится главному тренеру мерсисайдцев .