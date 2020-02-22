Жерри-Кристиан Тчуйсе: «Я русский и очень люблю Россию»

Бывший защитник «Спартака» Жерри-Кристиан Тчуйсе рассказал о своих чувствах к России.
– В 2010 году у вас был российский паспорт. Он с вами до сих пор? Вы гражданин России?
– Да, я гражданин России.
– Что вас сейчас связывает с Россией? Есть какая-то недвижимость?
– В России у меня много друзей. Недвижимости нет.
– Получается, у вас два паспорта – российский и французский?
– Нет. Только российский.
– С момента вашего отъезда Россия пережила много потрясений. Казалось, что вся Европа настроена против страны – санкции и так далее. Ваше отношение к стране поменялось за эти годы?
– Те, кто против, – это не моя проблема. Я русский и очень люблю Россию, – сказал Тчуйсе.
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