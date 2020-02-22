Жерри-Кристиан Тчуйсе: «Я русский и очень люблю Россию»

Бывший защитник Жерри-Кристиан Тчуйсе рассказал о своих чувствах к России.

– В 2010 году у вас был российский паспорт. Он с вами до сих пор? Вы гражданин России?

– Да, я гражданин России.

– Что вас сейчас связывает с Россией? Есть какая-то недвижимость?

– В России у меня много друзей. Недвижимости нет.

– Получается, у вас два паспорта – российский и французский?

– Нет. Только российский.

– С момента вашего отъезда Россия пережила много потрясений. Казалось, что вся Европа настроена против страны – санкции и так далее. Ваше отношение к стране поменялось за эти годы?

– Те, кто против, – это не моя проблема. Я русский и очень люблю Россию, – сказал Тчуйсе.

Жерри-Кристиан Тчуйсе: «Спартак» потерял свой стиль игры. Команду могли бы тренировать Титов, Ананко, Парфенов, Булатов»