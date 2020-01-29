Кейн об уходе из «Тоттенхэма»: «Если не будем расти, я не из тех, кто останется, чтобы остаться»

Нападающий Харри Кейн рассказал о том, может ли он покинуть команду.

«Меня часто об этом спрашивают. Это один из тех вопросов, на который я не могу ответить положительно или отрицательно. Я люблю «Тоттенхэм».

Если я не буду чувствовать, что мы растем как команда, что мы движемся в верном направлении, то я не из тех, кто захочет остаться просто ради того, чтобы остаться.

Я амбициозный игрок», – сказал Кейн Джейми Реднаппу в прямой трансляции в инстаграме.

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