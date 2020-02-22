«Матч ТВ» показывает игры «Локо» с «Лацио» в Кубке кубков-98/99 и с «Монако» в ЛЧ. Видеотрансляция на Sports.ru

Сегодня «Матч ТВ» показывает два памятных домашних матча в еврокубках.

В 12:10 в эфире представлена первая полуфинальная игра Кубка кубков-1998/99 с (1:1). В той встрече «Локо» вел 1:0 после гола Зазы Джанашии, однако заменивший Вьери Ален Бокшич сравнял счет, забив с передачи также вышедшего на замену Роберто Манчини. Ответный матч завершился нулевой ничьей, а в финале «Лацио» победил «Мальорку».

В 16:55 «Матч ТВ» покажет матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2003/04 с (2:1). На голы Марата Измайлова и Владимира Маминова гости ответили мячом Фернандо Морьентеса. В ответной встрече «Монако» победил благодаря голу Дадо Пршо и в итоге дошел до финала, где уступил «Порту» под руководством Жозе Моуринью.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию обеих игр в прямом эфире.

Локомотив – Лацио – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Джанашия (61), 1:1 – Бокшич (77).

«Локомотив»: Нигматуллин, Арифуллин, Дроздов, Харлачев (Маминов, 83), Черевченко, Чугайнов, Смертин (Лоськов, 46), Гуренко, Джанашия, Лаврик, Булыкин (Бородюк, 83).

«Лацио»: Маркеджани, Негро, Панкаро, Михайлович, Фавалли, Альмейда, Ломбардо, де ла Пенья, Салас (Манчини, 74), Станкович, Вьери (Бокшич, 63).

Локомотив – Монако – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Измайлов (32), 2:0 – Маминов (59), 2:1 – Морьентес (69)

«Локомотив»: Овчинников, Евсеев, Сенников, Пашинин, Асатиани, Гуренко, Маминов, Хохлов (Нижегородов, 83), Измайлов (Паркс, 79), Лоськов, Ашветия (Обиора, 46).

«Монако»: Рома, Эвра, Ибарра, Бернарди, Живе, Зикос, Ротен, Э.Сиссе, Родригес, Пршо (Адебайор, 64), Морьентес.