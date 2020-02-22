«Матч ТВ» покажет выездные игры ЦСКА с «МЮ» и «Реалом». Начало видеотрансляции на Sports.ru – в 18:00 и 20:30

Сегодня «Матч ТВ» покажет два знаменитых выездных матча ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».
В 18:00 начнется трансляция игры сезона-2009/10 на «Олд Траффорд», когда ЦСКА сыграл с «Юнайтед» вничью (3:3), ведя 3:1 к 84-й минуте.
В 20:30 «Матч ТВ» покажет выездной матч с «Реалом» в сезоне-2018/19, в котором армейцы разгромили мадридский клуб – 3:0.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию обеих игр в прямом эфире.
- Дата проведения
- 3 ноября, 22.45, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 0:1 – 25 Дзагоев, 1:1 – 29 Оуэн, 1:2 – 31 Красич, 1:3 – 47 Березуцкий, 2:3 – 84 Скоулз, 3:3 – 90 Валенсия.
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Манчестер Юнайтед –
ван дер Сар, Браун, Невилл, Эванс, Фабио (Эвра, 59), Флетчер, Скоулз, Валенсия, Нани (Руни, 58), Оуэн, Македа (Обертан, 82).
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ЦСКА –
Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Шемберас, Алдонин, Красич, Мамаев (Рахимич, 70), Дзагоев (Карвальо, 72), Нецид (Пилиев, 85).
- Предупреждения:
- Нецид (25), Флетчер (50), Алдонин (54), Шемберас (72), Македа (75), Карвальо (89), Обертан (90).
- Удаление:
- Шемберас (90).
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.55, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 0:1 – 37 Чалов, 0:2 – 43 Щенников, 0:3 – 73 Сигурдссон.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола, Вальехо, Санчес, Марсело (Карвахаль, 74), Вальверде, Льоренте (Кроос, 58), Асенсио, Иско, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46).
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Родриго Бекао, Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Обляков (Кучаев, 89), Щенников, Сигурдссон (Нисимура, 90), Влашич, Чалов (Эрнандес, 84).