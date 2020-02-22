«Матч ТВ» покажет выездные игры ЦСКА с «МЮ» и «Реалом». Начало видеотрансляции на Sports.ru – в 18:00 и 20:30

Сегодня «Матч ТВ» покажет два знаменитых выездных матча ЦСКА в Лиге чемпионов с и «Реалом».

В 18:00 начнется трансляция игры сезона-2009/10 на «Олд Траффорд», когда сыграл с «Юнайтед» вничью (3:3), ведя 3:1 к 84-й минуте.

В 20:30 «Матч ТВ» покажет выездной матч с в сезоне-2018/19, в котором армейцы разгромили мадридский клуб – 3:0.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию обеих игр в прямом эфире.