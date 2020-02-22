«Матч ТВ» покажет выездные игры ЦСКА с «МЮ» и «Реалом». Начало видеотрансляции на Sports.ru – в 18:00 и 20:30

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Сегодня «Матч ТВ» покажет два знаменитых выездных матча ЦСКА в Лиге чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом».

В 18:00 начнется трансляция игры сезона-2009/10 на «Олд Траффорд», когда ЦСКА сыграл с «Юнайтед» вничью (3:3), ведя 3:1 к 84-й минуте.

В 20:30 «Матч ТВ» покажет выездной матч с «Реалом» в сезоне-2018/19, в котором армейцы разгромили мадридский клуб – 3:0.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию обеих игр в прямом эфире.

Манчестер Юнайтед Англия – ЦСКА Россия 3:3 (1:2, 2:1)
Дата проведения
3 ноября, 22.45, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Дзагоев, 1:1 – 29 Оуэн, 1:2 – 31 Красич, 1:3 – 47 Березуцкий, 2:3 – 84 Скоулз, 3:3 – 90 Валенсия.
Манчестер Юнайтедван дер Сар, Браун, Невилл, Эванс, Фабио (Эвра, 59), Флетчер, Скоулз, Валенсия, Нани (Руни, 58), Оуэн, Македа (Обертан, 82).
ЦСКААкинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, Шемберас, Алдонин, Красич, Мамаев (Рахимич, 70), Дзагоев (Карвальо, 72), Нецид (Пилиев, 85).
Предупреждения:
Нецид (25), Флетчер (50), Алдонин (54), Шемберас (72), Македа (75), Карвальо (89), Обертан (90).
Удаление:
Шемберас (90).

 

Реал Мадрид Испания – ЦСКА Россия 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
12 декабря, 20.55, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 37 Чалов, 0:2 – 43 Щенников, 0:3 – 73 Сигурдссон.
Реал МадридКуртуа, Одриосола, Вальехо, Санчес, Марсело (Карвахаль, 74), Вальверде, Льоренте (Кроос, 58), Асенсио, Иско, Винисиус Жуниор, Бензема (Бэйл, 46).
ЦСКААкинфеев, Набабкин, Родриго Бекао, Магнуссон, Фернандес, Бистрович, Обляков (Кучаев, 89), Щенников, Сигурдссон (Нисимура, 90), Влашич, Чалов (Эрнандес, 84).
Предупреждения:
Щенников (78), Вальверде (90).

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